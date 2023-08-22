Оккупанты придумали новый способ защиты Крымского моста: в ГУР раскрыли детали

По информации украинской военной разведки, сейчас россияне проводят подготовку к затоплению второго парома вблизи Крымского моста.

"Оккупанты планируют затопить по меньшей мере шесть плавсредств указанного типа с целью создания защитной полосы перед Керченским мостом", - отмечают в ГУР.

Там уточняют, что между затопленными паромами враг хочет установить боновые ограждения, чтобы защитить мост от ударов.

"Нехитрая мера защиты девятнадцатикилометрового моста в виде затопления паромов свидетельствует о лихорадочности решений врага и интеллектуальном кризисе внутри военно-политического руководства террористической России", - объясняют в разведке.

Атаки на Крымский мост

Напомним, Крымский мост, который был нелегально построен российскими оккупантами, был атакован уже два раза .

В октябре 2022 года на нем прогремели мощные взрывы, которые привели к значительным разрушениям. Глава СБУ Василий Малюк недавно подтвердил, что это была спецоперация его службы.

Новая атака на Крымский мост состоялась в июле этого года. Тогда было разрушено два пролета. Россияне планируют отремонтировать мост не раньше ноября.

Малюк также подтвердил причастность СБУ к этой атаке. По его словам, ее организовали при помощи надводных дронов Sea Baby.