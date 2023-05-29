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После подрыва "главы МВД ЛНР" оккупанты в Луганской области усилили поиск партизан

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Понедельник 29 мая 2023 20:06
После подрыва "главы МВД ЛНР" оккупанты в Луганской области усилили поиск партизан Фото: Игорь Корнет, так называемый "глава МВД ЛНР" (росСМИ)
Автор: Татьяна Степанова

На временно захваченной части Луганской области патрули оккупантов усиленно ищут партизан, покушавшихся на так называемого "министра внутренних дел ЛНР" Игоря Корнета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Отмечается, что россияне организовали дополнительные патрули росгвардейцев, которые ищут представителей подполья на временно оккупированных территориях Луганской области.

Это связано с тем, что предатель Украины Игорь Корнет был тяжело ранен в результате взрыва в парикмахерской, после чего оккупанты пытаются найти исполнителей.

Подрыв Корнета

В результате взрыва во временно оккупированном Луганске получил ранение так называемый "и.о. главы Министерства внутренних дел ЛНР" Игорь Корнет.

При этом подробная информация о состоянии Корнета не разглашалась.

Взрыв якобы произошел в помещении салона красоты "Барбершоп".

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