Оккупанты не будут чувствовать покоя: Зеленский на Ставке заслушал доклады о фронте и дронах
Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего. Обсудили фронт и дроны для военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.
Во время Ставки президент заслушал доклады по фронту. В частности, о ситуации на Покровском и Новопавловском направлениях. А также Ореховском, и о событиях в Сумской области. Обсудили действия ВСУ на российской территории в приграничье - Курская и Белгородская области.
"Оккупанты не будут чувствовать там покоя. Был очень подробный разговор о дронах: должны значительно больше использовать все типы дронов, которые помогают именно на передовой", - рассказал Зеленский.
По его словам, сейчас сдерживать российские штурмы и обеспечивать активные действия ВСУ возможно именно благодаря дронам и технологическим решениям.
Ситуация на Покровском направлении
Покровское направление на востоке Украины остается одним из самых горячих участков фронта. За последние дни Генштаб ВСУ неоднократно информировал об ожесточенных боях в этом районе.
В начале мая главком Александр Сырский заявил, что Силы обороны стабилизировали ситуацию на Покровском направлении Донецкой области.
Однако по данным ISW, ближайшие месяцы армия РФ будет пытаться окружить Покровск и с запада обойти укрепленную линию Сил обороны в Донецкой области.
Сколько дронов может производить Украина
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что Украина ежегодно может производить около 10 млн дронов. По его словам, дроны украинского производства значительно дешевле аналогов. Также они были протестированы во время боевых действий.
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