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Угрожают штрафами и изъятием имущества. Оккупанты в Энергодаре вывели из оборота гривну

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Суббота 07 января 2023 07:33
Угрожают штрафами и изъятием имущества. Оккупанты в Энергодаре вывели из оборота гривну Фото: Оккупанты в Энергодаре вывели из оборота гривну (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские захватчики продолжают оказывать психологическое и физическое давление на гражданское население временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В частности в городе Энергодар Запорожской области захватчики заставили около 3 000 работников ЗАЭС получить так называемые паспорта РФ.

"Угрожая предпринимателям штрафами и изъятием имущества, в городе вывели из оборота украинскую гривну", - информируют в Генштабе.

Кроме этого, значительно возросло количество захваченных оккупантами жилых помещений, покинутых вынужденными переселенцами.

Напомним, ранее мы писали, что в Каховке Херсонской области россияне пытаются запретить оборот гривны.

Оккупанты осуществляют рейды торговыми точками и угрожают изъятием не только наличных денег, но и товара, в случае обнаружения украинских денег.

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Запорожская АЭС Энергодар Война России против Украины
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