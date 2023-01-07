Угрожают штрафами и изъятием имущества. Оккупанты в Энергодаре вывели из оборота гривну
Российские захватчики продолжают оказывать психологическое и физическое давление на гражданское население временно оккупированных территорий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
В частности в городе Энергодар Запорожской области захватчики заставили около 3 000 работников ЗАЭС получить так называемые паспорта РФ.
"Угрожая предпринимателям штрафами и изъятием имущества, в городе вывели из оборота украинскую гривну", - информируют в Генштабе.
Кроме этого, значительно возросло количество захваченных оккупантами жилых помещений, покинутых вынужденными переселенцами.
Напомним, ранее мы писали, что в Каховке Херсонской области россияне пытаются запретить оборот гривны.
Оккупанты осуществляют рейды торговыми точками и угрожают изъятием не только наличных денег, но и товара, в случае обнаружения украинских денег.
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