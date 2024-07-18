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Оккупанты будут отбирать авто украинцев, которые отказываются от паспоризации РФ

Фото: оккупанты будут отбирать авто украинцев (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Оккупанты обещают с 2025 года отбирать авто у украинцев, которые не получат паспорт РФ. В частности, со следующего года все должны застраховать автомобили в российских компаниях, для чего необходим соответствующий документ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как отмечают в ЦНС, россияне анонсировали завершение "переходного периода" по страхованию собственного авто на временно оккупированных территориях.

"С 1 января 2025 года все должны застраховать авто в российских компаниях. Однако для этого необходимо иметь паспорт РФ. Без страхования враг угрожает владельцам конфискацией авто", - говорится в сообщении.

В Центре нацсопротивления подчеркивают, что враг принудительно паспортизирует украинцев, шантажируя их в рамках политики отрицания существования украинской нации. Впрочем, даже несмотря на это, местное население воздерживается от получения российских документов.

"Центр национального сопротивления призывает местное население по возможности избегать получения паспорта и саботировать инициативы врага. Однако помните, что главная ценность - ваша жизнь", – отмечают в ЦНС.

Паспортизация РФ на оккупированных территориях

Напомним, что российские кафиры грозят депортировать украинцев, если те откажутся в паспорта РФ.

Ранее мы сообщали о том, что захватчики придумали новую схему "отжима" жилья у жителей на временно оккупированных территориях. В частности, для этого достаточно признать жилье аварийным.

В частности, угрозу потерять жилье имеют даже оставшиеся в оккупации и оформившие право собственности на недвижимость в соответствии с российским законодательством.

Следует отметить, что также враг не берет на учет беременных женщин без паспорта РФ.

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Российская ФедерацияКонфискация имущества