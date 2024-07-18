Оккупанты будут отбирать авто украинцев, которые отказываются от паспоризации РФ

Как отмечают в ЦНС, россияне анонсировали завершение "переходного периода" по страхованию собственного авто на временно оккупированных территориях.

"С 1 января 2025 года все должны застраховать авто в российских компаниях. Однако для этого необходимо иметь паспорт РФ. Без страхования враг угрожает владельцам конфискацией авто", - говорится в сообщении.

В Центре нацсопротивления подчеркивают, что враг принудительно паспортизирует украинцев, шантажируя их в рамках политики отрицания существования украинской нации. Впрочем, даже несмотря на это, местное население воздерживается от получения российских документов.

"Центр национального сопротивления призывает местное население по возможности избегать получения паспорта и саботировать инициативы врага. Однако помните, что главная ценность - ваша жизнь", – отмечают в ЦНС.