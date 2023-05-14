Оккупанты днем ударили по Никопольскому району Днепропетровской области: есть раненые

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Двух человек ранил враг в Марганецкой общине Никопольского района. Туда после обеда рашисты попали из артиллерии", - рассказал он.

По его словам, 38-летние мужчина и женщина госпитализированы в состоянии средней тяжести. В них - минно-взрывные травмы, контузии, осколочные поражения.

"Последствия атаки сейчас уточняются", - констатировал Лысак.

Как сообщалось, российская армия в воскресенье, 14 мая, обстреляла Херсонскую область. В результате атаки погиб пожилой мужчина.

Также утром в воскресенье, 14 мая, российские оккупанты массированно обстреливают село Новояковловка Запорожской области. Разрушен дом, пылает местный магазин, есть раненая, атака до сих пор продолжается.