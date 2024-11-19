RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Оккупанты ударили по жилой застройке в Запорожской области

Иллюстративное фото: россияне ударили по Запорожской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 19 ноября, ударили по населенному пункту в Запорожской области. Целью врага стала жилая застройка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова в Telegram.

"Россияне нанесли удар по населенному пункту Запорожской области. Предварительно, попали по жилой застройке", - написал Федоров. 

Он добавил, что последствия удара уточняются.

Также Федоров подчеркнул, что атака врага продолжается.

 

Атаки россиян

Напомним, около 21:30 Воздушные силы ВСУ предупреждали, что над Запорожской областью была зафиксирована ракета. Она летела на северо-восток.

При этом уже около 21:40 Воздушные силы написали о том, что российские оккупанты запустили управляемые авиационные бомбы в сторону Запорожья.

Стоит напомнить, что 16 ноября из-за атаки российских оккупантов на Запорожье и район был поврежден объект критической инфраструктуры. По нему ударил дрон-камикадзе "Шахед".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская областьВойна в УкраинеРакетный удар