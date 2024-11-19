Оккупанты ударили по жилой застройке в Запорожской области

Российские оккупанты сегодня, 19 ноября, ударили по населенному пункту в Запорожской области. Целью врага стала жилая застройка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова в Telegram.
"Россияне нанесли удар по населенному пункту Запорожской области. Предварительно, попали по жилой застройке", - написал Федоров.
Он добавил, что последствия удара уточняются.
Также Федоров подчеркнул, что атака врага продолжается.
Напомним, около 21:30 Воздушные силы ВСУ предупреждали, что над Запорожской областью была зафиксирована ракета. Она летела на северо-восток.
При этом уже около 21:40 Воздушные силы написали о том, что российские оккупанты запустили управляемые авиационные бомбы в сторону Запорожья.
Стоит напомнить, что 16 ноября из-за атаки российских оккупантов на Запорожье и район был поврежден объект критической инфраструктуры. По нему ударил дрон-камикадзе "Шахед".
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