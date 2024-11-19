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Окупанти вдарили по житловій забудові у Запорізькій області

Ілюстративне фото: росіяни вдарили по Запорізькій області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 19 листопада, вдарили по населеному пункту у Запорізькій області. Ціллю ворога стала житлова забудова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова в Telegram.

"Росіяни завдали удару по населеному пункту Запорізької області. Попередньо, влучили по житловій забудові", - написав Федоров.

Він додав, що наслідки удару уточнюються.

Також Федоров наголосив, що атака ворога триває.

 

Атаки росіян

Нагадаємо, близько 21:30 Повітряні сили ЗСУ попереджали, що над Запорізькою областю було зафіксовано ракету. Вона летіла на північний схід.

При цьому вже близько 21:40 Повітряні сили написали про те, що російські окупанти запустили керовані авіаційні бомби в бік Запоріжжя.

Варто нагадати, що 16 листопада через атаку російських окупантів на Запоріжжя та район було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. По ньому вдарив дрон-камікадзе "Шахед".

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Запорізька областьВійна в УкраїніРакетний удар