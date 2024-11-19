Оккупанты ударили по жилой застройке в Запорожской области

Российские оккупанты сегодня, 19 ноября, ударили по населенному пункту в Запорожской области. Целью врага стала жилая застройка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова в Telegram .

Также Федоров подчеркнул, что атака врага продолжается.

Он добавил, что последствия удара уточняются.

"Россияне нанесли удар по населенному пункту Запорожской области. Предварительно, попали по жилой застройке", - написал Федоров.

Атаки россиян

Напомним, около 21:30 Воздушные силы ВСУ предупреждали, что над Запорожской областью была зафиксирована ракета. Она летела на северо-восток.

При этом уже около 21:40 Воздушные силы написали о том, что российские оккупанты запустили управляемые авиационные бомбы в сторону Запорожья.

Стоит напомнить, что 16 ноября из-за атаки российских оккупантов на Запорожье и район был поврежден объект критической инфраструктуры. По нему ударил дрон-камикадзе "Шахед".

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