ua en ru
Ср, 20 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти вдарили по житловій забудові у Запорізькій області

Запорізька область, Вівторок 19 листопада 2024 22:48
UA EN RU
Окупанти вдарили по житловій забудові у Запорізькій області Ілюстративне фото: росіяни вдарили по Запорізькій області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 19 листопада, вдарили по населеному пункту у Запорізькій області. Ціллю ворога стала житлова забудова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова в Telegram.

"Росіяни завдали удару по населеному пункту Запорізької області. Попередньо, влучили по житловій забудові", - написав Федоров.

Він додав, що наслідки удару уточнюються.

Також Федоров наголосив, що атака ворога триває.

Атаки росіян

Нагадаємо, близько 21:30 Повітряні сили ЗСУ попереджали, що над Запорізькою областю було зафіксовано ракету. Вона летіла на північний схід.

При цьому вже близько 21:40 Повітряні сили написали про те, що російські окупанти запустили керовані авіаційні бомби в бік Запоріжжя.

Варто нагадати, що 16 листопада через атаку російських окупантів на Запоріжжя та район було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. По ньому вдарив дрон-камікадзе "Шахед".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька область Війна в Україні Ракетний удар
NEWS
"Укренерго" скасувало графіки відключень світла для декількох областей
"Укренерго" скасувало графіки відключень світла для декількох областей
DAILY
1000 днів болю, поту та опору. Що пережили українці за час війни з Росією
РБК-Українаінформаційне агентство 1000 днів болю, поту та опору. Що пережили українці за час війни з Росією