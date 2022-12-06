Оккупанты ударили по жилым домам в Сумской области: есть раненый

Во вторник, 6 декабря, российские оккупанты обстреляли населенный пункт в Сумской области. Повреждены жилые дома, ранения получил 69-летний мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram .

По его словам, оккупанты из "Градов" обстреляли населенный пункт в Эсманской громаде. Значительно повреждены три частных дома, в одном здании начался пожар.

Фото: последствия обстрелов Сумской области (t.me/Zhyvytskyy)

"От осколков пострадал житель громады. У него рваная рана щеки. Мужчине предоставили необходимую медицинскую помощь", - рассказал Живицкий.