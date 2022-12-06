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Оккупанты ударили по жилым домам в Сумской области: есть раненый

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Сумы, Вторник 06 декабря 2022 20:04
Оккупанты ударили по жилым домам в Сумской области: есть раненый Иллюстративное фото: оккупанты ударили по жилым домам в Сумской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во вторник, 6 декабря, российские оккупанты обстреляли населенный пункт в Сумской области. Повреждены жилые дома, ранения получил 69-летний мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

По его словам, оккупанты из "Градов" обстреляли населенный пункт в Эсманской громаде. Значительно повреждены три частных дома, в одном здании начался пожар.

Фото: последствия обстрелов Сумской области (t.me/Zhyvytskyy)

"От осколков пострадал житель громады. У него рваная рана щеки. Мужчине предоставили необходимую медицинскую помощь", - рассказал Живицкий.

Напомним, сегодня россияне также обстреляли из минометов Миропольскую громаду Сумской области. Повреждено админздание.

Также мы писали, что 5 декабря оккупанты обстреляли пять громад Сумской области. Били из минометов и артиллерии.

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