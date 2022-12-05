Оккупанты обстреляли пять общин Сумской области

В течение дня оккупанты обстреливали пять общин Сумской области. Били из минометов и артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Враг нанес 84 удара по приграничью в течение этого дня. Под обстрелами находились пять общин", - написал Живицкий.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что россияне продолжают наносить удары по приграничным территориям. В Сумской области вчера, 4 декабря, зафиксировали 12 "прилетов".

Также 3 декабря российские военные несколько раз обстреляли Сумскую область с использованием миномета, повредили ЛЭП и предприятие.

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