Оккупанты накрыли минами одну из общин Сумской области (фото)
Российские войска 5 декабря из минометов обстреляли Миропольскую общину Сумской области. Вследствие ударов повреждено админздание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
По словам главы ОВА, с территории России было выпущено около 15 мин. Взрывы повредили окна админздания старостата. Там же был и Центр предоставления соцуслуг. Также вследствие обстрела выбиты стекла в шести частных домах.
"Один дом восстановлению не подлежит. Семья, которая там жила, не пострадала, потому что временно переехала в Сумы", - отметил Живицкий.
Напомним, в течение вчерашнего дня оккупанты обстреливали пять общин Сумской области. Били из минометов и артиллерии.
Также 3 декабря российские военные несколько раз обстреляли Сумскую область с использованием миномета, повредили ЛЭП и предприятие.
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