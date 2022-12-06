Оккупанты накрыли минами одну из общин Сумской области (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

По словам главы ОВА, с территории России было выпущено около 15 мин. Взрывы повредили окна админздания старостата. Там же был и Центр предоставления соцуслуг. Также вследствие обстрела выбиты стекла в шести частных домах.

"Один дом восстановлению не подлежит. Семья, которая там жила, не пострадала, потому что временно переехала в Сумы", - отметил Живицкий.