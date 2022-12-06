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Окупанти вдарили по житлових будинках у Сумській області: є поранений

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Суми, Вівторок 06 грудня 2022 20:04
Окупанти вдарили по житлових будинках у Сумській області: є поранений Ілюстративне фото: окупанти вдарили по житлових будинках у Сумській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У вівторок, 6 грудня, російські окупанти обстріляли населений пункт в Сумській області. Пошкоджено житлові будинки, поранення отримав 69-річний чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

За його словами, окупанти з "Градів" обстріляли населений пункт в Есманьській громаді. Значно пошкоджено три приватні будинки, в одній будівлі почалася пожежа.

Фото: наслідки обстрілів Сумської області (t.me/Zhyvytskyy)

"Від осколків постраждав житель громади. У нього рвана рана щоки. Чоловіку надали необхідну медичну допомогу", - розповів Живицький.

Нагадаємо, сьогодні росіяни також обстріляли з мінометів Миропільську громаду Сумської області. Пошкоджено адмінбудівлю.

Також ми писали, що 5 грудня окупанти обстріляли п'ять громад Сумської області . Били з мінометів та артилерії.

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