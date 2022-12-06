Окупанти вдарили по житлових будинках у Сумській області: є поранений
У вівторок, 6 грудня, російські окупанти обстріляли населений пункт в Сумській області. Пошкоджено житлові будинки, поранення отримав 69-річний чоловік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.
За його словами, окупанти з "Градів" обстріляли населений пункт в Есманьській громаді. Значно пошкоджено три приватні будинки, в одній будівлі почалася пожежа.
Фото: наслідки обстрілів Сумської області (t.me/Zhyvytskyy)
"Від осколків постраждав житель громади. У нього рвана рана щоки. Чоловіку надали необхідну медичну допомогу", - розповів Живицький.
Нагадаємо, сьогодні росіяни також обстріляли з мінометів Миропільську громаду Сумської області. Пошкоджено адмінбудівлю.
Також ми писали, що 5 грудня окупанти обстріляли п'ять громад Сумської області . Били з мінометів та артилерії.
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