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В Запорожье слышны звуки взрывов

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Запорожье, Среда 14 декабря 2022 10:27
В Запорожье слышны звуки взрывов Фото: в Запорожье слышны звуки взрывов (иллюстрация / Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Запорожье утром 14 декабря во время воздушной тревоги прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Запоріжжя".

По информации местных жителей, в городе было слышно несколько взрывов. Однако пока непонятно, были ли "прилеты".

Стоит отметить, что местные власти пока не подтверждают информацию о взрывах.

Обновлено 10:59. В городе отработала система ПВО.

Как сообщил мэр Запорожья Анатолий Куртев, звуки взрывов, которые слышали жители города, это работа Сил противовоздушной обороны.

Напомним, в понедельник, 12 декабря, под Мелитополем в Запорожской области раздались звуки взрывов. Мэр города сообщил, что один из мостов в Мелитополе получил повреждения.

Украинским военным удалось атаковать несколько важных объектов оккупантов в захваченном Мелитополе. Среди них есть база аналитиков ФСБ и радиолокационная станция.

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