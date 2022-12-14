В Запорожье слышны звуки взрывов

В Запорожье утром 14 декабря во время воздушной тревоги прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Запоріжжя".

По информации местных жителей, в городе было слышно несколько взрывов. Однако пока непонятно, были ли "прилеты". Стоит отметить, что местные власти пока не подтверждают информацию о взрывах. Обновлено 10:59. В городе отработала система ПВО. Как сообщил мэр Запорожья Анатолий Куртев, звуки взрывов, которые слышали жители города, это работа Сил противовоздушной обороны.