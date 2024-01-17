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Оккупанты ударили по ТЭС в прифронтовом районе

Украина, Среда 17 января 2024 10:02
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Оккупанты ударили по ТЭС в прифронтовом районе Фото: оккупанты ударили по прифронтовой ТЭС (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия обстреляла одну из украинских теплоэлектростанций. Она находится в прифронтовом районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

В результате вражеских обстрелов было повреждено оборудование станции. ДТЭК отмечает, что энергетики уже приступили к ликвидации последствий.

По предварительным данным, в результате атак оккупантов никто не пострадал.

В ДТЭК добавляют, что в последнее время российские террористы почти каждый день и каждую ночь атакуют прифронтовую ТЭС. Только за первую половину этого отопительного сезона было совершено почти три десятка атак на нее. Во время одной из них пятеро энергетиков получили ранения.

Ситуация со светом в Украине

По состоянию на сегодня ситуация со светом в Украине стабильная, но из-за постоянных российских обстрелов в прифронтовых регионах наблюдаются перебои.

Так, 2 января из-за ракетной атаки в Киеве в нескольких районах были отключения света и воды. Также в Киевской области из-за обстрелов 2 января были обесточены высоковольтные линии. Кроме того, были временные нарушения в работе ГЭС.

Украинцев призывают быть экономными со светом, особенно в пиковые часы потребления.

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