Оккупанты ударили ракетой по Днепру: начался масштабный пожар, есть погибший

Взрывы в Днепре

Напомним, сегодня, 10 апреля, днем в Днепре прогремели взрывы. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук рассказал, что город находился под вражеской ракетной атакой.

В свою очередь СМИ публиковали фото и видео, на которых можно заметить, что после российского удара над Днепром поднялся густой дым.

Пока что более конкретных деталей о том, куда именно попали россияне, нет.

К слову, до атаки Воздушные силы предупреждали, что воздушная тревога в Днепропетровской области была объявлена из-за угрозы баллистики.

На прошлой неделе россияне уже применяли баллистику для удара по Кривому Рогу. Тогда из-за обстрела погибли девять детей, поскольку ракета разорвалась возле детской площадки.

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