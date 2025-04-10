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Оккупанты ударили ракетой по Днепру: начался масштабный пожар, есть погибший

Иллюстративное фото: в Днепре начался сильный пожар после атаки России (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 10 апреля, атаковали Днепр ракетой. Уже известно о пострадавших и одном погибшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram.

"Днепр. Враг атаковал город ракетой. На месте удара возник масштабный пожар. Есть разрушение на территории гражданского объекта", - отметил Лысак. 

Он уточнил, что по предварительной информации, известно о трех пострадавших из-за атаки. Также погиб 42-летний мужчина. Детали еще выясняются. 

Взрывы в Днепре

Напомним, сегодня, 10 апреля, днем в Днепре прогремели взрывы. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук рассказал, что город находился под вражеской ракетной атакой.

В свою очередь СМИ публиковали фото и видео, на которых можно заметить, что после российского удара над Днепром поднялся густой дым.

Пока что более конкретных деталей о том, куда именно попали россияне, нет.

К слову, до атаки Воздушные силы предупреждали, что воздушная тревога в Днепропетровской области была объявлена из-за угрозы баллистики.

На прошлой неделе россияне уже применяли баллистику для удара по Кривому Рогу. Тогда из-за обстрела погибли девять детей, поскольку ракета разорвалась возле детской площадки.

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