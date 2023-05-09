Оккупанты ударили ракетами по Купянску: есть раненые

Российские оккупанты сегодня, 9 мая, вечером обстреляли Купянск ракетами. В результате атаки есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.
"Только что враг еще раз нанес ракетный удар по Купянску. Есть попадание в объект гражданской инфраструктуры. Также повреждено не менее 5 частных жилых домов. К сожалению, есть раненые", - написал чиновник.
По словам Синегубова, из-за удара оккупантов ранения получили три человека - две женщины и один мужчина. Двух пострадавших госпитализировали. На месте атаки работают экстренные службы.
Напомним, сегодня россияне ударили по домам в Купянском районе, из-за чего начался пожар.
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