Оккупанты ударили ракетами по Купянску: есть раненые

Российские оккупанты сегодня, 9 мая, вечером обстреляли Купянск ракетами. В результате атаки есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram .

"Только что враг еще раз нанес ракетный удар по Купянску. Есть попадание в объект гражданской инфраструктуры. Также повреждено не менее 5 частных жилых домов. К сожалению, есть раненые", - написал чиновник.

По словам Синегубова, из-за удара оккупантов ранения получили три человека - две женщины и один мужчина. Двух пострадавших госпитализировали. На месте атаки работают экстренные службы.