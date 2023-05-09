Окупанти вдарили ракетами по Куп'янську: є поранені

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram .

"Щойно ворог ще раз завдав ракетного удару по Куп'янську. Є влучення в об'єкт цивільної інфраструктури. Також пошкоджено не менше 5 приватних житлових будинків. На жаль, є поранені", - написав чиновник.

За словами Синєгубова, через удар окупантів поранення отримали троє людей - дві жінки та один чоловік. Двох постраждалих госпіталізували. На місці атаки працюють екстрені служби.