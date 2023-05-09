Обстреляли больницу в Тростянце: российских танкистов приговорили к 11 годам тюрьмы

Суд заочно приговорил к 11 годам лишения свободы двух российских военных, которые прицельно обстреляли из танка Тростянецкую больницу в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

ГБР установило, что во время временной оккупации части Сумской области, 18 марта 2022, россияне из танка обстреляли Тростянецкую городскую больницу. Этим они нарушили требования европейских нормативных актов о защите гражданского населения.

Приказ обстрелять больницу отдал младший сержант Петр Смирнов, командир танка 1-го танкового взвода 5-й танковой роты 2-го танкового батальона 1-го гвардейского танкового полка "Чертковский" 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии. Выполнил преступный приказ рядовой Айнур Мухаметханов, который был наводчиком-оператором танка.

Сообщается, что младший сержант, подъехав к больнице, отдал приказ Мухаметханову прямой наводкой стрелять по медицинскому заведению 125-мм осколочно-фугасным снарядом. Под атакой оказались медицинские работники и пациенты, включая беременных женщин. Именно в момент обстрела больницы одна из рожениц рожала двойню.

Тростянецкий районный суд признал Смирнова и Мухаметханова виновными в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК). Оба российских военных приговорены к 11 годам лишения свободы.

Суд также принял решение о взыскании с РФ ущерба, к которому привели антигуманные действия ее военных.

Местонахождение обвиняемых устанавливается, в отношении них осуществлялось специальное судебное производство.