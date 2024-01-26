Оккупанты ударили ракетами по домам в Донецкой области: среди раненых есть дети

Российские захватчики ударили ракетами по домам в городе Мирноград Донецкой области. В результате атаки пострадали шесть человек, среди них есть дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

После полуночи 26 января россияне ударили двумя ракетами по Мирнограду. В эпицентре взрывов оказался жилищный сектор.

В результате вражеской атаки получили ранения шесть местных жителей - трое мужчин в возрасте 25, 40 и 49 лет, 37-летняя женщина и ее 16-летняя дочь. Также получила ранения девочка 8 лет.

Прокуратура отмечает, что все пострадавшие в момент обстрела находились в домах. Большинство из них получили минно-взрывные травмы, резаные раны тела и ушибы.

В результате террористической атаки врага повреждены частные и многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки.

Пока неизвестно, какое оружие использовали оккупанты. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Фото: оккупанты ударили по Мирнограду (t.me/pgo_gov_ua)

Другие обстрелы Украины

Напомним, этой ночью российские оккупанты ударили по Херсону зенитными ракетами С-300. В результате вражеской атаки поврежден детский сад, многоэтажка и здание торгового центра.

Из-за вражеских обстрелов ранения получила 54-летняя жительница Херсона.

Также в Харькове возросло количество жертв в результате ракетного удара врага по многоэтажке 23 января. В больнице скончалась пострадавшая женщина.

Таким образом число погибших из-за российской атаки выросло до 11.