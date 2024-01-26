ua en ru
Пт, 26 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты ударили ракетами по домам в Донецкой области: среди раненых есть дети

Мирноград, Пятница 26 января 2024 11:28
UA EN RU
Оккупанты ударили ракетами по домам в Донецкой области: среди раненых есть дети Фото: оккупанты ударили ракетами по домам в Мирнограде (facebook com Сергей Крук)
Автор: Наталья Юрченко

Российские захватчики ударили ракетами по домам в городе Мирноград Донецкой области. В результате атаки пострадали шесть человек, среди них есть дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

После полуночи 26 января россияне ударили двумя ракетами по Мирнограду. В эпицентре взрывов оказался жилищный сектор.

В результате вражеской атаки получили ранения шесть местных жителей - трое мужчин в возрасте 25, 40 и 49 лет, 37-летняя женщина и ее 16-летняя дочь. Также получила ранения девочка 8 лет.

Прокуратура отмечает, что все пострадавшие в момент обстрела находились в домах. Большинство из них получили минно-взрывные травмы, резаные раны тела и ушибы.

В результате террористической атаки врага повреждены частные и многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки.

Пока неизвестно, какое оружие использовали оккупанты. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Оккупанты ударили ракетами по домам в Донецкой области: среди раненых есть дети

Фото: оккупанты ударили по Мирнограду (t.me/pgo_gov_ua)

Другие обстрелы Украины

Напомним, этой ночью российские оккупанты ударили по Херсону зенитными ракетами С-300. В результате вражеской атаки поврежден детский сад, многоэтажка и здание торгового центра.

Из-за вражеских обстрелов ранения получила 54-летняя жительница Херсона.

Также в Харькове возросло количество жертв в результате ракетного удара врага по многоэтажке 23 января. В больнице скончалась пострадавшая женщина.

Таким образом число погибших из-за российской атаки выросло до 11.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область діти Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Потери РФ в Украине превысили 380 тысяч окуупантов, - Генштаб
Потери РФ в Украине превысили 380 тысяч окуупантов, - Генштаб
DAILY
Что происходит в Авдеевке, где давят россияне и есть ли новые угрозы для ВСУ на фронте
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Что происходит в Авдеевке, где давят россияне и есть ли новые угрозы для ВСУ на фронте