В Харькове возросло количество жертв из-за ракетного удара 23 января

В Харькове увеличилось количество жертв в результате обстрела 23 января. В больнице скончалась пострадавшая женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру Telegram.

"Несмотря на усилия медиков, сегодня ночью в больнице скончалась 61-летняя женщина", - сообщили правоохранители.

По состоянию на сегодняшнее утро в результате ракетного удара по Харькову 23 января погибли 11 человек.

Напомним, 24 января на месте разрушенной пятиэтажки в Харькове завершились спасательные работы. В тот же день под завалами обнаружили еще два тела жертв. Погибшими оказались 57-летний мужчина и 56-летняя женщина, проживавшие на первом этаже разрушенного подъезда.

Тогда сообщалось, что количество жертв возросло до 10 человек.

Обстрелы Харькова

Напомним, что утром 23 января во время массированной ракетной атаки россияне нанесли два удара по Харькову. Враг использовал зенитные ракеты С-300, Х-22 (Х-32) и Искандеры. Больше всего была повреждена многоэтажка на Салтовке.

Третий раз оккупанты обстреляли Харьков 23 января после 22:00. Под удар попал, в частности, центр города. Россияне ударили по жилой застройке и зданию научного заведения.

Как выглядит центр Харькова после ракетной атаки и что известно о последствиях последних обстрелов - читайте в материале РБК-Украина.