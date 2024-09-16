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Оккупанты ударили по Конотопу "Шахедами"

Иллюстративное фото: россияне атаковали Конотоп (Facebook-страница Сергея Крука)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 16 сентября, вечером атаковали Конотоп. Они ударили по городу дронами-камикадзе "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию в Telegram.

"Сегодня, вечером 16 сентября враг нанес авиационный удар по городу Конотоп, применив беспилотники типа "Шахед", - сказано в сообщении. 

В ОВА уточнили, что на месте работают все необходимые службы. Последствия атаки российских оккупантов уточняются. 

Также в ведомстве призвали местных жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги. 

Что предшествовало

Напомним, ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали, что российские оккупанты сегодня вечером запустили свои дроны-камикадзе по Украине.

Беспилотники фиксируют в Сумской области, они направляются в сторону Черниговской области.

Также дроны заметили в Полтавской области. Они летят в сторону Киевской области.

Стоит заметить, что последнее время россияне усилили использование "Шахедов". В чем причина таких действий врага - в комментарии Youtube-каналу РБК-Украина объяснял эксперт по авиации Константин Криволап.

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Российская ФедерацияСумская областьКонотопВойна в УкраинеДрониАтака дронов