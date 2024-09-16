Оккупанты ударили по Конотопу "Шахедами"

Что предшествовало

Напомним, ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали, что российские оккупанты сегодня вечером запустили свои дроны-камикадзе по Украине.

Беспилотники фиксируют в Сумской области, они направляются в сторону Черниговской области.

Также дроны заметили в Полтавской области. Они летят в сторону Киевской области.

Стоит заметить, что последнее время россияне усилили использование "Шахедов". В чем причина таких действий врага - в комментарии Youtube-каналу РБК-Украина объяснял эксперт по авиации Константин Криволап.

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