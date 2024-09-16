Окупанти вдарили по Конотопу "Шахедами"

Російські окупанти сьогодні, 16 вересня, увечері атакували Конотоп. Вони вдарили по місту дронами-камікадзе "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію в Telegram.
"Сьогодні, ввечері 16 вересня ворог завдав авіаційного удару по місту Конотоп, застосувавши безпілотники типу "Шахед", - йдеться у повідомленні.
В ОВА уточнили, що на місці працюють усі необхідні служби. Наслідки атаки російських окупантів уточнюються.
Також у відомстві закликали місцевих мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Нагадаємо, раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали, що російські окупанти сьогодні ввечері запустили свої дрони-камікадзе по Україні.
Безпілотники фіксують у Сумській області, вони прямують у бік Чернігівської області.
Також дрони помітили в Полтавській області. Вони летять у бік Київської області.
Варто зауважити, що останнім часом росіяни посилили використання "Шахедів". У чому причина таких дій ворога - у коментарі Youtube-каналу РБК-Україна пояснював експерт з авіації Костянтин Криволап.
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