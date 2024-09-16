Окупанти вдарили по Конотопу "Шахедами"

Що передувало

Нагадаємо, раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали, що російські окупанти сьогодні ввечері запустили свої дрони-камікадзе по Україні.

Безпілотники фіксують у Сумській області, вони прямують у бік Чернігівської області.

Також дрони помітили в Полтавській області. Вони летять у бік Київської області.

Варто зауважити, що останнім часом росіяни посилили використання "Шахедів". У чому причина таких дій ворога - у коментарі Youtube-каналу РБК-Україна пояснював експерт з авіації Костянтин Криволап.

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