Оккупанты ударили по инфраструктуре Одесской области

Утром 17 ноября российские войска нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Одесской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Максима Марченко.
"Противник нанес ракетный удар по объекту инфраструктуры в нашей области. Есть угроза массированного ракетного удара по всей территории Украины. Прошу жителей области находиться в укрытиях", - написал он, не уточнив, какой именно объект пострадал от удара.
Обновлено 10:45.
По информации издания "Думская", в результате утренней ракетной атаки по Одесской области пострадали три человека.
Напомним, в Украине с самого утра объявили масштабную воздушную тревогу. По состоянию на 9:00 все области, кроме Крыма, "красные".
О взрывах уже сообщили в Днепре и Черкасской области. Тем временем в Киевской области известно о работе системы ПВО.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.