Оккупанты ударили по инфраструктуре Одесской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Максима Марченко.

"Противник нанес ракетный удар по объекту инфраструктуры в нашей области. Есть угроза массированного ракетного удара по всей территории Украины. Прошу жителей области находиться в укрытиях", - написал он, не уточнив, какой именно объект пострадал от удара.

Обновлено 10:45.

По информации издания "Думская", в результате утренней ракетной атаки по Одесской области пострадали три человека.