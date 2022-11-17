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В Черкасской области слышны взрывы

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Черкасская область, Четверг 17 ноября 2022 09:03
В Черкасской области слышны взрывы Фото: в Черкасской области 17 ноября были слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Черкасской области утром 17 ноября были слышны звуки, похожие на взрывы. Тем временем власти сообщают о угрозе ракетных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Черкаси".

Пока информацию об ударах по региону официально не подтвердили.

Однако до сообщений о взрывах глава местной ОВА Игорь Табурец заявил, что есть угроза ударов по объектам с воздуха.

Напомним, в Украине с самого утра объявили масштабную воздушную тревогу. По состоянию на 9:00 все области, кроме Крыма, "красные".

Также сообщается о взрывах в Днепре. В городе фиксируют проблемы со светом.

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