Оккупанты ударили по Херсону: пострадали два человека

Российская армия около 10:00 обстреляла Центральный и Корабельный районы Херсона. Под огонь попали мирные жители.

По предварительным данным, ранения получила 50-летняя женщина. Она получила минно-взрывную травму и была доставлена в больницу. Медики ее дообследуют.

Как пишут в Херсонской ОГА, во время обстрела также пострадал 68-летний мужчина. У него зафиксировали взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию и осколочные ранения.

Бригада экстренной помощи оказала ему первую медицинскую помощь на месте. От госпитализации он отказался.