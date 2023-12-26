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Оккупанты ударили по Херсонской области: есть погибший и раненые

Иллюстративное фото: оккупанты ударили по Херсонской области (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 26 декабря, в очередной раз обстреляли Херсонскую область. В результате атаки один человек погиб, также есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина в Telegram.

По словам чиновника, в Херсоне легкие ранения получил 56-летний мужчина. Он будет лечиться амбулаторно после предоставления помощи. 

В то же время под огнем оказалось село Никольское. От серьезных ранений погиб 70-летний мужчина. Еще один житель населенного пункта, которому 50 лет, сейчас находится в больнице. Его состояние - средней тяжести. 

Также из-за обстрела Широкой Балки пострадал 50-летний мужчина. Его доставили в больницу. 

Предварительно известно о пострадавших и в Степановке. Информацию уточняют, добавил Прокудин. 

Как рассказал глава ОВА, в Чернобаевке четверо пострадавших - двое мужчин 43, 47 и 57 лет и 39-летняя женщина. 

Все потерпевшие находятся в больнице, где им предоставляют помощь. 

Обстрелы Херсонской области

Напомним, оккупанты регулярно бьют по Херсонской области. Они могут наносить удары при помощи артиллерии и управляемых авиационных бомб, поскольку все еще контролируют левобережье региона. 

В результате постоянных атак в регионе погибают и получают ранения мирные жители. 

23 декабря стало известно, что оккупанты ударили по Херсону, в результате чего ранения получили семь человек

 

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