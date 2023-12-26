Оккупанты ударили по Херсонской области: есть погибший и раненые

По словам чиновника, в Херсоне легкие ранения получил 56-летний мужчина. Он будет лечиться амбулаторно после предоставления помощи.

В то же время под огнем оказалось село Никольское. От серьезных ранений погиб 70-летний мужчина. Еще один житель населенного пункта, которому 50 лет, сейчас находится в больнице. Его состояние - средней тяжести.

Также из-за обстрела Широкой Балки пострадал 50-летний мужчина. Его доставили в больницу.

Предварительно известно о пострадавших и в Степановке. Информацию уточняют, добавил Прокудин.

Как рассказал глава ОВА, в Чернобаевке четверо пострадавших - двое мужчин 43, 47 и 57 лет и 39-летняя женщина.

Все потерпевшие находятся в больнице, где им предоставляют помощь.

Обстрелы Херсонской области

Напомним, оккупанты регулярно бьют по Херсонской области. Они могут наносить удары при помощи артиллерии и управляемых авиационных бомб, поскольку все еще контролируют левобережье региона.

В результате постоянных атак в регионе погибают и получают ранения мирные жители.

23 декабря стало известно, что оккупанты ударили по Херсону, в результате чего ранения получили семь человек.