Оккупанты ударили по плотине Печенежского водохранилища на Харьковщине: движение перекрыто

Российская армия ударила по плотине Печенежского водохранилища, что в Харьковской области. В Печенежской громаде временно остановлено движение по плотине.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в Telegram заявил Печенежский поселковый голова Александр Гусаров.
По официальной информации, по состоянию на 12:00 7 декабря 2025 года проезд по дорожному полотну Печенежской плотины полностью прекращен. Власти призывают граждан сохранять спокойствие и следить за дальнейшими обновлениями.
"Просим всех соблюдать безопасность и воздержаться от поездок в направлении плотины", - подчеркнул Гусаров.
Уточняется, что соответствующие службы оценивают масштабы повреждений и работают над ликвидацией последствий удара.
Печенежское водохранилище имеет площадь 86,2 кв. км, простирается на 65 километров в длину и имеет ширину от 300 до 3000 метров. Глубина водоема колеблется от 4,5 до 20 метров, а площадь его водосборного бассейна достигает 8400 кв. км. Название водохранилище получило от поселка Печенеги, расположенного в 60 км от Харькова, возле которого и находится его плотина.
Водохранилище простирается от Печенег до реки Старицы, протекающей через Чугуевский и Волчанский районы Харьковской области. Территория вокруг окружена сосновыми лесами, формирующими характерный ландшафт этой местности.
На берегах расположены не только Печенеги, но и ряд других населенных пунктов: Верхний и Старый Салтов, Приморское, Березники, Рубежное, Мартова, Металловка, Хотомля, Бугаевка и Молодова
Напомним, в ночь на 6 декабря российские войска нанесли масштабный комбинированный удар по энергетической инфраструктуре в нескольких областях Украины.
Под обстрел попали объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях. Значительные повреждения получили и теплоэлектростанции ДТЭК в разных регионах.
В результате массированной атаки украинские атомные электростанции были вынуждены снизить производство электроэнергии.
Прошлой ночью российские силы снова атаковали территорию Украины, на этот раз главным направлением удара стал Кременчуг на Полтавщине. По информации Воздушных сил, противник применил 246 воздушных целей.