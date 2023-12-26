Оккупанты ударили по эвакуационному поезду в Херсоне, - Зеленский

"Только что был доклад насчет обстрела Херсона. Российский удар по железнодорожному вокзалу. Эвакуационный поезд. Все службы сейчас на месте, количество убитых и пострадавших устанавливается", - рассказал глава государства.

По его словам, на месте атаки было много мирных жителей. Все обновления насчет ситуации будут публиковать соответствующие службы.

В УЗ назвали первые последствия

По информации "Укрзализныци", в результате обстрелов Херсона поврежден вокзал и подвижной состав.

По состоянию на сейчас известно о нескольких раненых сотрудниках. Пассажиры находятся в укрытии.

При этом в УЗ уточнили, что людей хотят пересадить в автобусы на привокзальной площади до Николаева, когда ситуация стабилизируется. Также уже сейчас подготавливают резервные вагоны, которые увезут более 100 пассажиров в безопасное место.

Первый погибший

Как отметил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, в результате обстрела вокзала погиб лейтенант полиции из Кировоградской области. Он получил смертельное ранение во время эвакуации людей.

При этом, по данным чиновника, осколочные ранения получили еще два полицейских, их госпитализировали.

Пострадали и два мирных жителя - у них также осколочные ранения.

Всего во время начала обстрела на вокзале находились около 140 человек, добавил Клименко.

Обстрел Херсона

Напомним, сегодня, 26 декабря, россияне усиленно обстреливают Херсон. Атаки врага продолжаются несколько часов подряд.

По состоянию на сейчас известно о том, что в результате ударов ранения получили по меньшей мере три человека.