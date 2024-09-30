Оккупанты ударили по энергетикам в Днепропетровской области

Российские оккупанты сегодня, 30 сентября, атаковали дронами энергетиков в Днепропетровской области. К счастью, никто не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.
Как отметили в компании, ремонтная бригада работала возле линии фронта, где восстанавливала поврежденные воздушные линии. В этот момент россияне атаковали ее дронами.
"К счастью, энергетики успели укрыться и остались невредимыми. Дрон российских оккупантов попал в служебный автомобиль и полностью разрушил его", - уточнили в ДТЭК.
После этого бригаду эвакуировали с места обстрела.
Стоит заметить, что россияне регулярно обстреливают объекты энергетической инфраструктуры Украины. В результате таких ударов энергетики нередко получают ранения или погибают.
Также враг подло атакует ремонтные бригады, которые восстанавливают электроснабжение после российских обстрелов.
В частности, в июне россияне ударили по бригаде энергетиков в Донецкой области, когда они выполняли ремонтные работы. 33-летний мужчина получил ранения.
Как отмечали в ДТЭК, в Донецкой области ежедневно работают 60 ремонтных бригад.
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