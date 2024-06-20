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В Донецкой области россияне обстреляли бригаду энергетиков, есть раненый

Четверг 20 июня 2024 16:16
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В Донецкой области россияне обстреляли бригаду энергетиков, есть раненый Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Донецкой области, во время выполнения работ, под вражеский обстрел попала бригада энергетиков. Один из них получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Министерства энергетики.

"В Донецкой области во время выполнения работ на одной из линий электропередачи попала под обстрел бригада энергетиков. Один из них - 33-летний мастер - получил ранения", - пишет Минэнерго.

Отмечается, что пострадавший был доставлен в больницу Константиновки. Сейчас врачи оказывают ему необходимую помощь.

Следует добавить, что сегодня во время массированных обстрелов России по объектам энергетической инфраструктуры пострадали семь энергетиков. Как рассказали в "Укрэнерго", целью врага были украинские электростанции.

Обстрелы Донецкой области

В целом враг регулярно наносит удары по населенным пунктам Донецкой области, которые находятся рядом с линией фронта. Как пример, только недавно террористы обстреляли село Новая Полтавка. В результате ударов ранения получили семь человек, среди которых были дети.

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