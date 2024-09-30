Окупанти вдарили по енергетикам у Дніпропетровській області

Як зазначили у компанії, ремонтна бригада працювала біля лінії фронту, де відновлювала пошкоджені повітряні лінії. У цей момент росіяни атакували її дронами.

Фото: наслідки російського удару по енергетикам (t.me/dtek_ua)

"На щастя, енергетики встигли сховатися і залишилися неушкодженими. Дрон російських окупантів влучив у службовий автомобіль і повністю його зруйнував", - уточнили в ДТЕК.

Після цього бригаду евакуювали з місця обстрілу.