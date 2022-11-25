Россияне обстреляли Краматорск: разрушено здание медицинской инфраструктуры (фото)

В пятницу, 25 ноября, россияне нанесли удар по Краматорску (Донецкая область). В результате атаки оккупантов разрушено здание медицинской инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Краматорской городской военной администрации Александра Гончаренко.

Гончаренко сообщает, что, по предварительной информации, без пострадавших.

"Очередной вражеский ракетный удар по Краматорску", - говорится в сообщении.

Напомним, что российские военные ужесточили обстрелы Донецкой области. За минувшие сутки захватчики атаковали 17 населённых пунктов области.

Отметим, что самая сложная ситуация на фронте за последнюю неделю остается на Донецком направлении, где оккупанты постоянно ведут атаки.

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