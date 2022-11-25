ua ru
Пт, 25 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне обстреляли Краматорск: разрушено здание медицинской инфраструктуры (фото)

Новина українською →
Краматорск, Пятница 25 ноября 2022 17:16
Россияне обстреляли Краматорск: разрушено здание медицинской инфраструктуры (фото) Фото: Россияне обстреляли Краматорск (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 25 ноября, россияне нанесли удар по Краматорску (Донецкая область). В результате атаки оккупантов разрушено здание медицинской инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Краматорской городской военной администрации Александра Гончаренко.

"Очередной вражеский ракетный удар по Краматорску", - говорится в сообщении.

Гончаренко сообщает, что, по предварительной информации, без пострадавших.

"Разрушено здание медицинской инфраструктуры, повреждены 3 многоэтажки", - добавил глава города.

Напомним, что российские военные ужесточили обстрелы Донецкой области. За минувшие сутки захватчики атаковали 17 населённых пунктов области.

Отметим, что самая сложная ситуация на фронте за последнюю неделю остается на Донецком направлении, где оккупанты постоянно ведут атаки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Краматорск Донецкая область Война в Украине
NEWS
Свет, тепло, вода и транспорт: какая ситуация в Киеве к утру
Свет, тепло, вода и транспорт: какая ситуация в Киеве к утру
DAILY
На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины