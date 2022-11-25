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Россияне усилили обстрелы Донецкой области: били из "Градов", авиации и артиллерии

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Донецкая область, Пятница 25 ноября 2022 14:32
Россияне усилили обстрелы Донецкой области: били из "Градов", авиации и артиллерии Фото: россияне усилили обстрелы Донецкой области: избивали из "Градов", авиации и артиллерии (t.me/UA_National_Police)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные ужесточили обстрелы Донецкой области. За прошедшие сутки захватчики атаковали 17 населённых пунктов области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию.

Враг бил из авиации, ракетных систем, "Градов" и артиллерии. В результате вражеских обстрелов были ранены жители Угледара, Красногоровки и Бахмута, где пострадали и двое полицейских.

Кроме того, Авдеевка выдержала девять атак россиян.

Оккупанты также обстреляли Славянск, Торецк, пгт Острое, Северное, Очеретино, Большую Новоселку, село Веселое, Александрополь, Каменку, Архангельское, Ласточкино, Карловку и Времовку.

Были разрушены и повреждены 11 жилых домов, больница, детский сад, отделение почты. Всего - 15 гражданских объектов.

Отметим, что самая сложная ситуация на фронте за последнюю неделю остается на Донецком направлении, где оккупанты постоянно ведут атаки.

Напомним, в результате вчерашнего обстрела Торецка был поврежден детский сад.

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