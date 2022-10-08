Оккупанты снова атаковали Запорожье

Российские войска вечером 8 октября снова атаковали Запорожье. Возможны повторные атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха.

"Очередная вражеская атака! Находитесь в укрытиях! Высокая вероятность повторных атак", - написал он. Обновлено Обновлено 22:26. Тем временем местные Telegram-каналы сообщают, что в городе сработала система ПВО. Однако в одном из районов, после взрывов, вспыхнул пожар. Обновлено 22:40. Как уточнил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, предварительно, в результате вражеского обстрела повреждена инфраструктура города.