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Оккупанты ударили авиабомбами по центру Херсона: двое погибших, ранен подросток

Херсон, Четверг 17 апреля 2025 18:02
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Оккупанты ударили авиабомбами по центру Херсона: двое погибших, ранен подросток Иллюстративное фото: в Херсоне двое погибших из-за удара россиян (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российская армия сегодня, 17 апреля, утром нанесла авиаудар по центру Херсона. Уже известно о двух погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко в Telegram.

"К сожалению, уже двое погибших в результате сегодняшнего авиационного удара со стороны российских террористов по Центральному району Херсона", - отметил Мрочко.

По его словам, несовместимые с жизнью ранения получил 55-летний мужчина. Его сын-подросток находится в тяжелом состоянии. За жизнь парня борются врачи.

Удары по Херсону

Напомним, россияне регулярно бьют по Херсону своими авиабомбами, беспилотниками, артиллерией и другим вооружением. Враг целится по гражданской инфраструктуре, часто гибнут мирные жители.

В частности, сегодня, 17 апреля, оккупанты атаковали карету скорой помощи - по ней "прилетел" беспилотник врага. В результате этого пострадали фельдшер и водитель.

Фельдшер получил минно-взрывные травмы и осколочные ранения руки и ноги.

К слову, ранее стало известно, что за 22 дня действия "энергетического перемирия" Россия убила 72 мирных украинцев.

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