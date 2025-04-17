Окупанти вдарили авіабомбами по центру Херсона: двоє загиблих, поранено підлітка

Ілюстративне фото: у Херсоні двоє загиблих через удар росіян (Getty Images)

Російська армія сьогодні, 17 квітня, вранці завдала авіаудару по центру Херсона. Уже відомо про двох загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочко в Telegram.

"На жаль, уже двоє загиблих унаслідок сьогоднішнього авіаційного удару з боку російських терористів по Центральному району Херсона", - зазначив Мрочко. За його словами, несумісні з життям поранення отримав 55-річний чоловік. Його син-підліток перебуває у важкому стані. За життя хлопця борються лікарі.