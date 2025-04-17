Окупанти вдарили авіабомбами по центру Херсона: двоє загиблих, поранено підлітка
Російська армія сьогодні, 17 квітня, вранці завдала авіаудару по центру Херсона. Уже відомо про двох загиблих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочко в Telegram.
"На жаль, уже двоє загиблих унаслідок сьогоднішнього авіаційного удару з боку російських терористів по Центральному району Херсона", - зазначив Мрочко.
За його словами, несумісні з життям поранення отримав 55-річний чоловік. Його син-підліток перебуває у важкому стані. За життя хлопця борються лікарі.
Удари по Херсону
Нагадаємо, росіяни регулярно б'ють по Херсону своїми авіабомбами, безпілотниками, артилерією та іншим озброєнням. Ворог цілиться по цивільній інфраструктурі, часто гинуть мирні жителі.
Зокрема, сьогодні, 17 квітня, окупанти атакували карету швидкої допомоги - по ній "прилетів" безпілотник ворога. Унаслідок цього постраждали фельдшер і водій.
Фельдшер отримав мінно-вибухові травми та осколкові поранення руки й ноги.
До слова, раніше стало відомо, що за 22 дні дії "енергетичного перемир'я" Росія вбила 72 мирних українців.
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