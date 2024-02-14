ua en ru
Ср, 14 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты убили еще четырех человек в Донецкой области, есть раненые, - ОВА

Донецкая область, Среда 14 февраля 2024 18:15
UA EN RU
Оккупанты убили еще четырех человек в Донецкой области, есть раненые, - ОВА Фото: Оккупанты убили еще четырех человек в Донецкой области (facebook.com/vadym.filashkin)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 14 февраля, продолжила наносить удары по населенным пунктам в Донецкой области и убила четырех человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

"Еще 4 человека погибли сегодня от российских обстрелов в Донецкой области", - говорится в сообщении.

По словам Филашкина, в Авдеевке жертвами стали две пожилые женщины, в Багатире Великоновоселковской громады - двое мужчин.

Фото: Последствия ударов (facebook.com/vadym.filashkin)

Кроме того, в Богатыре 2 человека получили ранения. В селе повреждены 7 частных домов, аптека и магазин.

Обстрелы населенных пунктов в Украине

Сегодня российские военные ударили по Николаевке в Донецкой области. В результате обстрела погибли по меньшей мере две женщины.

Также российская армия сегодня, 14 февраля, ударила по Никополю в Днепропетровской области и ранила мужчину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Авдеевка Донецкая область Война в Украине
NEWS
Первый "Рамштайн" главкома Сырского: Умеров назвал основные темы встречи
Первый "Рамштайн" главкома Сырского: Умеров назвал основные темы встречи
DAILY
"Титаническое испытание". Что происходит под Купянском и смогут ли ВСУ удержать город
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина "Титаническое испытание". Что происходит под Купянском и смогут ли ВСУ удержать город