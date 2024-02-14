Окупанти вбили ще чотирьох людей у Донецькій області, є поранені, - ОВА
Російська армія сьогодні, 14 лютого, продовжила завдавати ударів по населених пунктах на Донеччині та вбила чотирьох людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.
"Ще 4 людини загинули сьогодні від російських обстрілів на Донеччині", - йдеться в повідомленні.
За словами Філашкіна, в Авдіївці жертвами стали дві літні жінки, у Багатирі Великоновосілківської громади - двоє чоловіків.
Фото: Наслідки ударів (facebook.com/vadym.filashkin)
Крім того, у Багатирі 2 людини дістали поранення. У селі пошкоджено 7 приватних будинків, аптеку та магазин.
Обстріли населених пунктів в Україні
Сьогодні російські військові вдарили по Миколаївці в Донецькій області. Унаслідок обстрілу загинули щонайменше дві жінки.
Також російська армія сьогодні, 14 лютого, вдарила по Нікополю в Дніпропетровській області та поранила чоловіка.
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