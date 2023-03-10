В Славянске снова раздался взрыв
Фото: В Славянске снова раздался взрыв (GettyImages)
В пятницу, 10 марта, в Славянске (Донецкая область) снова раздался мощный взрыв.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
В городе и области объявлена воздушная тревога.
Официальные источники пока не раскрывают более подробных деталей инцидента и не называют причины взрывов.
Напомним, что сегодня в Славянске уже раздавались мощные взрывы.
Также российские оккупанты в пятницу, 10 марта, массированно обстреляли Константиновку Донецкой области. В результате атаки ранен.
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