В Славянске снова раздался взрыв

В пятницу, 10 марта, в Славянске (Донецкая область) снова раздался мощный взрыв.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина .

Официальные источники пока не раскрывают более подробных деталей инцидента и не называют причины взрывов.

В городе и области объявлена воздушная тревога.

Напомним, что сегодня в Славянске уже раздавались мощные взрывы.

Также российские оккупанты в пятницу, 10 марта, массированно обстреляли Константиновку Донецкой области. В результате атаки ранен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.