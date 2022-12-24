В Запорожье слышны взрывы

В Запорожье ночью 24 декабря слышали взрывы после сигнала воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне" .

Жителей просят оставаться в укрытиях до отмены тревоги.

Напомним, российские оккупанты 22 декабря обстреляли Запорожскую область. В результате атаки противника пострадали двое детей.

Кроме того, российские оккупанты нанесли около 12 ракетных ударов по Запорожью во время очередного массированного обстрела 16 декабря.

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