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Выжили там, где не выдержал камень. В Запорожской области в результате удара оккупантов пострадали дети

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Пятница 23 декабря 2022 01:20
Выжили там, где не выдержал камень. В Запорожской области в результате удара оккупантов пострадали дети Фото: В Запорожской области в результате удара оккупантов пострадали дети (t.me/starukhofficial)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты 22 декабря обстреляли Запорожскую область. В результате атаки противника пострадали двое несовершеннолетних.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

Вражеская ракета попала в дом, где как раз находились дети.

"Сегодня враг решил похоронить двух мальчишек. Живьем. Ракета ударила по их дому. Они выдержали, стена - нет. Двое героев, 3 и 15 лет. Они выжили там, где не выдержал камень. Они будут жить, потому что должны. Они победят!" - отметил Старух.

Напомним, 22 декабря утром российские оккупанты обстреляли из артиллерии село Станислав в Херсонской области. В результате атаки повреждены электросети и газопроводы.

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