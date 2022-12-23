Выжили там, где не выдержал камень. В Запорожской области в результате удара оккупантов пострадали дети

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

Вражеская ракета попала в дом, где как раз находились дети.

"Сегодня враг решил похоронить двух мальчишек. Живьем. Ракета ударила по их дому. Они выдержали, стена - нет. Двое героев, 3 и 15 лет. Они выжили там, где не выдержал камень. Они будут жить, потому что должны. Они победят!" - отметил Старух.