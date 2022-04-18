У Генічеську російські окупанти встановлюють пам'ятник Леніну

У тимчасово захопленому Генічеську (Херсонська область) російські окупанти встановлюють пам'ятник Леніну. Крім того, у місті з'явилися радянські прапори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського .

"Орки на Херсонщині продовжують свої експерименти з переміщення до минулого. Червоні прапори, пам'ятники радянської доби. І все це на тлі посилення гуманітарної кризи, жорсткого придушення інакодумства та прояву громадянської позиції. Мотив їх абсолютно прозорий - намагаються паразитувати на ностальгічних настроях населення", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що у Генічеську пам'ятник Леніну демонтували 16 липня 2015 року.