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У Генічеську російські окупанти встановлюють пам'ятник Леніну

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Генічеськ, Понеділок 18 квітня 2022 16:13
У Генічеську російські окупанти встановлюють пам'ятник Леніну Фото: у Генічеську встановлюють пам'ятник Леніну (galinfo.com.ua)
Автор: Наталія Юрченко

У тимчасово захопленому Генічеську (Херсонська область) російські окупанти встановлюють пам'ятник Леніну. Крім того, у місті з'явилися радянські прапори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського.

"Орки на Херсонщині продовжують свої експерименти з переміщення до минулого. Червоні прапори, пам'ятники радянської доби. І все це на тлі посилення гуманітарної кризи, жорсткого придушення інакодумства та прояву громадянської позиції. Мотив їх абсолютно прозорий - намагаються паразитувати на ностальгічних настроях населення", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що у Генічеську пам'ятник Леніну демонтували 16 липня 2015 року.

У Генічеську російські окупанти встановлюють пам'ятник Леніну

Нагадаємо, у Генічеську окупанти викрали місцевого депутата від "Слуги народу".

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