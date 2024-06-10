Загрядотряды РФ на Харьковском направлении сформированы из кадыровцев, - ОСУВ "Хортица"

На границе с Харьковской областью российские оккупанты выставили заградотряды кадыровцев. Они должны удерживать россиян при попытках бегства с территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина в эфире телемарафона.

"Есть информация, что они будут размещать эти подразделения (кадыровцев - ред.) для поддержки перегруппировки своих войск", - отметил Волошин.

По его словам, враг придерживается тактики выставления заградительных отрядов из числа личного состава подразделения "Ахмат".

"Конечно, будут размещены они где-то на границах или вблизи границ с севером Харьковской области", - отметил спикер ОСУВ "Хортица".

Он объясняет такие действия большими потерями вражеской армии. Именно поэтому в поддержку своих действий враг вынужден маневрировать резервами, перемещать подразделения в районе линии украинской госграницы и пополнять свои силы и средства путем резервов от воздушно-десантных войск РФ и 11 и 44 армейских корпусов РФ.