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Загрядотряды РФ на Харьковском направлении сформированы из кадыровцев, - ОСУВ "Хортица"

Харьковская область, Понедельник 10 июня 2024 13:35
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Загрядотряды РФ на Харьковском направлении сформированы из кадыровцев, - ОСУВ "Хортица" Фото: россияне выставили заградотряды из кадыровцев на Харьковском направлении (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

На границе с Харьковской областью российские оккупанты выставили заградотряды кадыровцев. Они должны удерживать россиян при попытках бегства с территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина в эфире телемарафона.

"Есть информация, что они будут размещать эти подразделения (кадыровцев - ред.) для поддержки перегруппировки своих войск", - отметил Волошин.

По его словам, враг придерживается тактики выставления заградительных отрядов из числа личного состава подразделения "Ахмат".

"Конечно, будут размещены они где-то на границах или вблизи границ с севером Харьковской области", - отметил спикер ОСУВ "Хортица".

Он объясняет такие действия большими потерями вражеской армии. Именно поэтому в поддержку своих действий враг вынужден маневрировать резервами, перемещать подразделения в районе линии украинской госграницы и пополнять свои силы и средства путем резервов от воздушно-десантных войск РФ и 11 и 44 армейских корпусов РФ.

Ситуация в Харьковской области

С 10 мая русские войска открыли новый фронт в Харьковской области, снова наступая в приграничных регионах. Это вторая попытка захватчиков оккупировать Харьковскую область, часть которой ВСУ вернули под свой контроль осенью 2022 года после вторжения РФ в Украину в феврале того же года.

Стоит отметить, что ВСУ удалось стабилизировать ситуацию на Харьковском направлении.

Однако в то же время оккупанты атакуют приграничные регионы, наступая на Волчанском направлении и в районе села Липцы.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что России не удалось реализовать свою операцию по наступлению в Харьковской области. Украинские военные еще больше усилят Харьковское направление.

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