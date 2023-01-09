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Таких мощных взрывов не было с 24 февраля. Мэр Мелитополя рассказал о недавних "хлопках"

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Мелитополь, Понедельник 09 января 2023 11:15
Таких мощных взрывов не было с 24 февраля. Мэр Мелитополя рассказал о недавних "хлопках" Фото: на выходных в Мелитополе Запорожской области прогремели взрывы на двух предприятиях (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

На выходных в Мелитополе Запорожской области прогремели взрывы на двух предприятиях, на которых россияне обустроили свои военные базы - "Гидромарше" и "Мелитополь компрессор". Эти взрывы стали самыми мощными, начиная с 24 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова в эфире телемарафона.

"На базе этих двух предприятий россияне разместили склады боеприпасов. В ночь с субботы на воскресенье по этим базам произошли попадания", - рассказал он.

Как добавил Федоров, по словам жителей, столь мощных взрывов не было с 24 февраля.

"Детонация длилась до 6 утра. Продолжение "фейерверка" было в 1 час дня в воскресенье и россияне поняли, что их военной базы со складами - нет", - рассказал Федоров.

При этом Федоров затруднился назвать точное количество потерь оккупантов после взрывов.

"В больницу привези по меньшей мере 10 российских воинов, сколько отвезли в морг – неизвестно", - добавил мэр Мелитополя.

Как сообщалось, во временно захваченном войсками РФ Мелитополе Запорожской области ночью 8 января прозвучала серия мощных взрывов из-за детонации снарядов оккупантов, которые они хранили на заводе "Гидромаш".

Позже в этот же день в Мелитополе Запорожской области снова сообщали о взрывах в районе завода "Гидромаш".

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