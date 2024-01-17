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Оккупанты сбросили авиабомбу на село в Харьковской области: пострадал ребенок

Малый Бурлук, Среда 17 января 2024 16:07
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Оккупанты сбросили авиабомбу на село в Харьковской области: пострадал ребенок Архивное фото: Оккупанты сбросили авиабомбу на село в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 17 января, обстреляла село Малый Бурлук в Харьковской области. В результате вражеской атаки пострадал ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По его словам, россияне нанесли удар управляемой авиабомбой по селу Малый Бурлук Купянского района.

"В результате удара пострадал ребенок: 10-летний мальчик получил травматическую ампутацию нижней конечности. Пострадавшего доставили в больницу", - сказал глава области.

Синегубов добавил, что оккупанты ударили по административному зданию.

Обстрел Украины этой ночью

Российские войска этой ночью прибегли к массированной атаке дронами-камикадзе "Шахед" и в очередной раз терроризировали Харьков из Белгорода, запуская ракеты С-300. Пострадали 17 человек, еще один погиб.

Кроме того, в ночь на 17 января на подлете в Одесскую область силы ПВО сбили 11 дронов. Впрочем, все же есть и последствия. По информации от ОВА, три человека ранены.

Также оккупанты атаковали Херсонскую, Днепропетровскую и Сумскую область. Там без пострадавших. Всего этой ночью зафиксировано 10 обстрелов по 8 населенным пунктам страны.

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