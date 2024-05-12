В Волчанске, который стремятся захватить россияне, остается около 300-400 жителей
В пограничном Волчанске Харьковской области, который вместе с Липцами стремятся захватить российские оккупанты в ходе своей новой наступательной операции, остается около 300-400 жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Харьков".
"Идут артобстрелы за городом, между Волчанском и селом Гатище. Слышно, что работает артиллерия. Самолеты пускают от двух до трех бомб за раз, бьют хаотично в частный сектор", - рассказал журналистам начальник Волчанского отдела полиции Максим Стецина.
По его словам, люди отказываются эвакуироваться, "потому что у них скот, животные". При этом военная администрация предлагает эвакуацию вместе с животными, но все равно не все желают.
Дети, по словам Стецины, были вывезены из города еще в 2023 году.
Угроза для Волчанска
Волчанск является одним из двух направлений в Харьковской области, по которым россияне начали продвигаться несколько дней назад. Обстрелы города с помощью РСЗО, артиллерии и управляемых авиабомб начались в ночь на 10 мая.
Местные власти объявили об эвакуации из Волчанска и ближайших населенных пунктов.
По словам военного эксперта, бывшего пресс-секретаря Генштаба Владислава Селезнева, Волчанск хорошо укреплен, но контроль над этим населенным пунктом зависит от того, какими ресурсами оккупанты готовы атаковать и сколько трупов своих солдат готовы положить в пригороде.
По информации DeepState по состоянию на ночь 12 мая, в районе Волчанска войска РФ заняли села Плетеновка, Огурцово и двигаются в сторону города. Пытаются закрепиться в селах Гатище, Старица, Бугроватка. Также проект сообщает, что оккупанты подобрались к северным окрестностям Волчанска, пытаются закрепиться, продолжаются бои.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.