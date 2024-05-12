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В Волчанске, который стремятся захватить россияне, остается около 300-400 жителей

Воскресенье 12 мая 2024 04:57
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В Волчанске, который стремятся захватить россияне, остается около 300-400 жителей Фото: обстрел Волчанская (скриншот с видео Общественного)
Автор: Вадим Ребрина

В пограничном Волчанске Харьковской области, который вместе с Липцами стремятся захватить российские оккупанты в ходе своей новой наступательной операции, остается около 300-400 жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Харьков".

"Идут артобстрелы за городом, между Волчанском и селом Гатище. Слышно, что работает артиллерия. Самолеты пускают от двух до трех бомб за раз, бьют хаотично в частный сектор", - рассказал журналистам начальник Волчанского отдела полиции Максим Стецина.

По его словам, люди отказываются эвакуироваться, "потому что у них скот, животные". При этом военная администрация предлагает эвакуацию вместе с животными, но все равно не все желают.

Дети, по словам Стецины, были вывезены из города еще в 2023 году.

Угроза для Волчанска

Волчанск является одним из двух направлений в Харьковской области, по которым россияне начали продвигаться несколько дней назад. Обстрелы города с помощью РСЗО, артиллерии и управляемых авиабомб начались в ночь на 10 мая.

Местные власти объявили об эвакуации из Волчанска и ближайших населенных пунктов.

По словам военного эксперта, бывшего пресс-секретаря Генштаба Владислава Селезнева, Волчанск хорошо укреплен, но контроль над этим населенным пунктом зависит от того, какими ресурсами оккупанты готовы атаковать и сколько трупов своих солдат готовы положить в пригороде.

По информации DeepState по состоянию на ночь 12 мая, в районе Волчанска войска РФ заняли села Плетеновка, Огурцово и двигаются в сторону города. Пытаются закрепиться в селах Гатище, Старица, Бугроватка. Также проект сообщает, что оккупанты подобрались к северным окрестностям Волчанска, пытаются закрепиться, продолжаются бои.

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