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Оккупанты сбросили 250-килограммовую бомбу на дом в Славянске: кадры последствий

Славянск, Воскресенье 22 сентября 2024 15:25
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Оккупанты сбросили 250-килограммовую бомбу на дом в Славянске: кадры последствий Фото: россияне 22 сентября атаковали Славянск (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска в воскресенье, 22 сентября, сбросили на город Славянск Донецкой области авиабомбу весом 250 кг. В результате атаки есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру в Telegram.

Сегодня в 11:50 оккупанты сбросили на Славянск ФАБ-250 с УМПК. Под удар вражеских войск попал частный сектор.

Бомба ударила по одному из домов. Из-под завалов дома спасатели деблокировали женщину. Также телесные повреждения получили двое ее соседок 53 и 54 лет. Пострадавшие доставлены в больницу для оказания неотложной помощи.

Как уточнил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях, в Славянске были атакованы микрорайон Черевковка и Словкурорт. В результате атаки были разрушены и повреждены частные дома.

По факту нарушения российскими войсками законов и обычаев войны возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Фото: кафиры ударили по Славянску (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

Ночная атака врага

В ночь на 22 сентября российские оккупанты выпустили по Украине две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 80 ударных беспилотников. Силы противовоздушной обороны уничтожили 71 "Шахед", еще шесть беспилотников в результате противодействия РЭБ локационно потеряны.

ПВО работала в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Киевской, Сумской, Полтавской, Херсонской и Николаевской областях.

В Хмельницкой области в результате вражеской атаки повреждено жилое здание. В Полтавской области россияне дроном атаковали энергетическую инфраструктуру.

Также ночью войска РФ сбросили авиабомбы на Харьков. Была повреждена многоэтажка, более 20 пострадали.

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