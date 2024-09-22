Оккупанты сбросили 250-килограммовую бомбу на дом в Славянске: кадры последствий

Российские войска в воскресенье, 22 сентября, сбросили на город Славянск Донецкой области авиабомбу весом 250 кг. В результате атаки есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру в Telegram.