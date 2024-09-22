Атаковали из Белгорода: уточнены последствия обстрела Харькова, число пострадавших возросло

В Харькове возросло количество пострадавших из-за вражеского авиаудара вечером в субботу, 21 сентября, до 21 человека. Обстрел города был осуществлен оккупантами с самолета над Белгородом (РФ).

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на Харьковскую областную прокуратуру и руководителя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова .

Что известно об атаке

"Сегодня около 23.00 враг осуществил массированный обстрел города Харьков. Как и вчера, враг использовал самолет Су-34, который из города Белгород Российской Федерации осуществил пуск трех управляемых авиационных бомб", - рассказал руководитель облпрокуратуры Александр Фильчаков.

Отмечается, что, по предварительным данным, противник использовал ФАБ-250 УМПК.

Одна из двух КАБов попала в городе Харькове в Шевченковском районе в 5 метрах от 16-этажного жилого дома. А место "прилета" второй сейчас устанавливается.

"Третья управляемая авиабомба попала на территории Малоданиловской ОТГ в районе жилмассива", - передал представитель Харьковской облпрокуратуры.

Последствия обстрела, видео и фото

В городе Харьков в Шевеченковском районе из-за бомбовой атаки были повреждены три жилых многоэтажки, уничтожены девять гражданских транспортных средств и 20 - повреждены.

Как рассказал в 00.44 руководитель ОВА, в результате российских обстрелов Харькова в общей сложности пострадали 13 человек от 8 до 84 лет. Чиновник добавил, что среди них трое детей 17, 17 и 8 лет.

"Два человека в тяжелом состоянии. Трое в легком. Все остальные - в среднем. Госпитализированы 6 человек", - передал глава ОВА.

Но впоследствии он уточнил, что количество пострадавших увеличилось до 18 человек, и у большинства - острые реакции на стресс.

Однако уже в 02.07 руководитель ОВА проинформировал, что уже 21 пострадавший в результате российской бомбовой атаки на Харьков обратился за медицинской помощью.

Последствия российского бомбового удара по Харькову вечером 21 сентября (фото: t.me/synegubov)

В ГСЧС также проинформировали, что из-за вражеских обстрелов были повреждены остекление и фасады 7 многоквартирных домов, дошкольного учебного заведения, а также 21 автомобиль.

"Из жилого 16-этажного дома, возле которого попала вражеская бомба, эвакуированы 68 ​​человек", - рассказали спасатели.

Кроме того, огнеборцы ликвидировали пожары 4 авто на общей площади 50 "квадратов". Также проводились работы по разборке разрушенных конструкций входа в подъезд многоэтажки.

"К ликвидации вражеского удара привлекались 8 единиц техники и 44 спасателя ГСЧС", - передали чрезвычайники.

Что предшествовало

Напомним, около субботы 21 сентября одиннадцатого вечера в Харькове прогремели взрывы из-за вражеской воздушной атаки с применением управляемых авиабомб.

Как передали представители местных властей, было зафиксировано попадание в жилую многоэтажку в Шевченковском районе. Также сообщалось о более десяти пострадавших, среди которых трое несовершеннолетних, в том числе один ребенок.

Ранее также сообщалось, что 20 сентября поздно вечером росармия атаковала Харьков управляемыми авиабомбами, и под ударом оказались три района города, пострадали 15 человек.